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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Hadid 阿雅 4
Al-Hadid
4
57:4
هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير ٤
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ ٤
هُوَ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَ
ﱃ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱄ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱅ
فِي
ﱆ
سِتَّةِ
ﱇ
أَيَّامٖ
ﱈ
ثُمَّ
ﱉ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱊ
عَلَى
ﱋ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱌﱍ
يَعۡلَمُ
ﱎ
مَا
ﱏ
يَلِجُ
ﱐ
فِي
ﱑ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱒ
وَمَا
ﱓ
يَخۡرُجُ
ﱔ
مِنۡهَا
ﱕ
وَمَا
ﱖ
يَنزِلُ
ﱗ
مِنَ
ﱘ
ٱلسَّمَآءِ
ﱙ
وَمَا
ﱚ
يَعۡرُجُ
ﱛ
فِيهَاۖ
ﱜﱝ
وَهُوَ
ﱞ
مَعَكُمۡ
ﱟ
أَيۡنَ
ﱠ
مَا
ﱡ
كُنتُمۡۚ
ﱢﱣ
وَٱللَّهُ
ﱤ
بِمَا
ﱥ
تَعۡمَلُونَ
ﱦ
بَصِيرٞ
ﱧ
٤
ﱨ
他是在六日内创造天地，然后升上宝座的。他知道潜入地中的，和从地中生出的，与从天空降下的，和升上天空的。无论你们在哪里，他是与你们同在的；他是鉴察你们的行为的。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。