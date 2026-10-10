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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Hadid 阿雅 3
Al-Hadid
3
57:3
هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ٣
هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْـَٔاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ٣
هُوَ
ﳃ
ٱلۡأَوَّلُ
ﳄ
وَٱلۡأٓخِرُ
ﳅ
وَٱلظَّٰهِرُ
ﳆ
وَٱلۡبَاطِنُۖ
ﳇﳈ
وَهُوَ
ﳉ
بِكُلِّ
ﳊ
شَيۡءٍ
ﳋ
عَلِيمٌ
ﳌ
٣
ﳍ
他是前无始后无终的，是极显著极隐微的，他是全知万物的。
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Tafsir Fathul Majid
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