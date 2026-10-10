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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Hadid 阿雅 10
Al-Hadid
10
57:10
وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولايك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ١٠
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰتَلَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةًۭ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَـٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّۭا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌۭ ١٠
وَمَا
ﲵ
لَكُمۡ
ﲶ
أَلَّا
ﲷ
تُنفِقُواْ
ﲸ
فِي
ﲹ
سَبِيلِ
ﲺ
ٱللَّهِ
ﲻ
وَلِلَّهِ
ﲼ
مِيرَٰثُ
ﲽ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲾ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﲿﳀ
لَا
ﳁ
يَسۡتَوِي
ﳂ
مِنكُم
ﳃ
مَّنۡ
ﳄ
أَنفَقَ
ﳅ
مِن
ﳆ
قَبۡلِ
ﳇ
ٱلۡفَتۡحِ
ﳈ
وَقَٰتَلَۚ
ﳉﳊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳋ
أَعۡظَمُ
ﳌ
دَرَجَةٗ
ﳍ
مِّنَ
ﳎ
ٱلَّذِينَ
ﳏ
أَنفَقُواْ
ﳐ
مِنۢ
ﳑ
بَعۡدُ
ﳒ
وَقَٰتَلُواْۚ
ﳓﳔ
وَكُلّٗا
ﳕ
وَعَدَ
ﳖ
ٱللَّهُ
ﳗ
ٱلۡحُسۡنَىٰۚ
ﳘﳙ
وَٱللَّهُ
ﳚ
بِمَا
ﳛ
تَعۡمَلُونَ
ﳜ
خَبِيرٞ
ﳝ
١٠
ﳞ
你们怎么不为真主而施舍呢？天地的遗产，只是真主的。你们中在胜利之前施舍而且参战者，与在胜利之后施舍而且参战者，不是平等的，前者比后者品级更高。真主以最优的报酬应许每派人，真主是彻知你们的行为的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。