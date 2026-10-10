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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Hadid 阿雅 1
Al-Hadid
1
57:1
سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ١
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١
سَبَّحَ
ﲪ
لِلَّهِ
ﲫ
مَا
ﲬ
فِي
ﲭ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲮ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲯﲰ
وَهُوَ
ﲱ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲲ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲳ
١
ﲴ
天地万物，都赞颂真主超绝万物，他确是万能的，确是至睿的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。