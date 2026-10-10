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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 85
Ghafir
85
40:85
فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ٨٥
فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٥
فَلَمۡ
ﲺ
يَكُ
ﲻ
يَنفَعُهُمۡ
ﲼ
إِيمَٰنُهُمۡ
ﲽ
لَمَّا
ﲾ
رَأَوۡاْ
ﲿ
بَأۡسَنَاۖ
ﳀﳁ
سُنَّتَ
ﳂ
ٱللَّهِ
ﳃ
ٱلَّتِي
ﳄ
قَدۡ
ﳅ
خَلَتۡ
ﳆ
فِي
ﳇ
عِبَادِهِۦۖ
ﳈﳉ
وَخَسِرَ
ﳊ
هُنَالِكَ
ﳋ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﳌ
٨٥
ﳍ
当他们看见我的刑罚的时候，他们的正信，对他们毫无裨益。真主以此为众仆的已逝去的常道。那时，不信道者，遭受亏折。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。