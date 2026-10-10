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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 84
Ghafir
84
40:84
فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ٨٤
فَلَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ٨٤
فَلَمَّا
ﲭ
رَأَوۡاْ
ﲮ
بَأۡسَنَا
ﲯ
قَالُوٓاْ
ﲰ
ءَامَنَّا
ﲱ
بِٱللَّهِ
ﲲ
وَحۡدَهُۥ
ﲳ
وَكَفَرۡنَا
ﲴ
بِمَا
ﲵ
كُنَّا
ﲶ
بِهِۦ
ﲷ
مُشۡرِكِينَ
ﲸ
٨٤
ﲹ
当他们看见我的刑罚的时候，他们说：我们只信真主，不信我们所用以配他的。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。