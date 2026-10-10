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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 77
Ghafir
77
40:77
فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ٧٧
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧
فَٱصۡبِرۡ
ﳆ
إِنَّ
ﳇ
وَعۡدَ
ﳈ
ٱللَّهِ
ﳉﳊ
حَقّٞۚ
ﳋ
فَإِمَّا
ﳌ
نُرِيَنَّكَ
ﳍ
بَعۡضَ
ﳎ
ٱلَّذِي
ﳏ
نَعِدُهُمۡ
ﳐ
أَوۡ
ﳑ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﳒ
فَإِلَيۡنَا
ﳓ
يُرۡجَعُونَ
ﳔ
٧٧
ﳕ
你当坚忍，真主的应许确是真实的。如果我要昭示你一点我用以恫吓他们的刑罚，（那末，我对他们确是全能的）；设或我使你去世，那末，他们只被召归于我。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。