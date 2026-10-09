登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 70
Ghafir
70
40:70
الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ٧٠
ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِٱلْكِتَـٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٧٠
ٱلَّذِينَ
ﱻ
كَذَّبُواْ
ﱼ
بِٱلۡكِتَٰبِ
ﱽ
وَبِمَآ
ﱾ
أَرۡسَلۡنَا
ﱿ
بِهِۦ
ﲀ
رُسُلَنَاۖ
ﲁﲂ
فَسَوۡفَ
ﲃ
يَعۡلَمُونَ
ﲄ
٧٠
ﲅ
他们否认天经，否认我降示众使者的迹象，他们不久会知道（后果的）。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。