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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 65
Ghafir
65
40:65
هو الحي لا الاه الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ٦٥
هُوَ ٱلْحَىُّ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦٥
هُوَ
ﲠ
ٱلۡحَيُّ
ﲡ
لَآ
ﲢ
إِلَٰهَ
ﲣ
إِلَّا
ﲤ
هُوَ
ﲥ
فَٱدۡعُوهُ
ﲦ
مُخۡلِصِينَ
ﲧ
لَهُ
ﲨ
ٱلدِّينَۗ
ﲩﲪ
ٱلۡحَمۡدُ
ﲫ
لِلَّهِ
ﲬ
رَبِّ
ﲭ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲮ
٦٥
ﲯ
他确是永生的，除他外，绝无应受崇拜的，故你们当祈祷他，诚心顺服他。一切赞颂，全归真主--全世界的主！
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。