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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 62
Ghafir
62
40:62
ذالكم الله ربكم خالق كل شيء لا الاه الا هو فانى توفكون ٦٢
ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍۢ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٦٢
ذَٰلِكُمُ
ﱲ
ٱللَّهُ
ﱳ
رَبُّكُمۡ
ﱴ
خَٰلِقُ
ﱵ
كُلِّ
ﱶ
شَيۡءٖ
ﱷ
لَّآ
ﱸ
إِلَٰهَ
ﱹ
إِلَّا
ﱺ
هُوَۖ
ﱻﱼ
فَأَنَّىٰ
ﱽ
تُؤۡفَكُونَ
ﱾ
٦٢
ﱿ
那是真主，是你们的主，是万物的创造者，除他外，绝无应受崇拜的。你们怎么如此悖谬呢？
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。