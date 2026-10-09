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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 58
Ghafir
58
40:58
وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ٥٨
وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَلَا ٱلْمُسِىٓءُ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٥٨
وَمَا
ﲯ
يَسۡتَوِي
ﲰ
ٱلۡأَعۡمَىٰ
ﲱ
وَٱلۡبَصِيرُ
ﲲ
وَٱلَّذِينَ
ﲳ
ءَامَنُواْ
ﲴ
وَعَمِلُواْ
ﲵ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲶ
وَلَا
ﲷ
ٱلۡمُسِيٓءُۚ
ﲸﲹ
قَلِيلٗا
ﲺ
مَّا
ﲻ
تَتَذَكَّرُونَ
ﲼ
٥٨
ﲽ
无眼者与有眼者是不相等的；信道而且行善者与作恶者也是不相等的，但你们很少觉悟。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。