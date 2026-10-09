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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 56
Ghafir
56
40:56
ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير ٥٦
إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۙ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌۭ مَّا هُم بِبَـٰلِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥٦
إِنَّ
ﲈ
ٱلَّذِينَ
ﲉ
يُجَٰدِلُونَ
ﲊ
فِيٓ
ﲋ
ءَايَٰتِ
ﲌ
ٱللَّهِ
ﲍ
بِغَيۡرِ
ﲎ
سُلۡطَٰنٍ
ﲏ
أَتَىٰهُمۡ
ﲐ
إِن
ﲑ
فِي
ﲒ
صُدُورِهِمۡ
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
كِبۡرٞ
ﲕ
مَّا
ﲖ
هُم
ﲗ
بِبَٰلِغِيهِۚ
ﲘﲙ
فَٱسۡتَعِذۡ
ﲚ
بِٱللَّهِۖ
ﲛﲜ
إِنَّهُۥ
ﲝ
هُوَ
ﲞ
ٱلسَّمِيعُ
ﲟ
ٱلۡبَصِيرُ
ﲠ
٥٦
ﲡ
没有真凭实据而争论真主的迹象者，他们的胸中，的确只有一个念头，就是要想达到他们绝不能达到的伟大。故你当求庇于真主，他确是全聪的，确是全明的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。