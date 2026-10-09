登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 55
Ghafir
55
40:55
فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ٥٥
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِبْكَـٰرِ ٥٥
فَٱصۡبِرۡ
ﱻ
إِنَّ
ﱼ
وَعۡدَ
ﱽ
ٱللَّهِ
ﱾ
حَقّٞ
ﱿ
وَٱسۡتَغۡفِرۡ
ﲀ
لِذَنۢبِكَ
ﲁ
وَسَبِّحۡ
ﲂ
بِحَمۡدِ
ﲃ
رَبِّكَ
ﲄ
بِٱلۡعَشِيِّ
ﲅ
وَٱلۡإِبۡكَٰرِ
ﲆ
٥٥
ﲇ
故你当坚忍，真主的应许，确是真实的。你应当为你的过失而求饶，你应当朝夕赞颂你的主。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。