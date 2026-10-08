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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 50
Ghafir
50
40:50
قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ٥٠
قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۚ قَالُوا۟ فَٱدْعُوا۟ ۗ وَمَا دُعَـٰٓؤُا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ ٥٠
قَالُوٓاْ
ﱁ
أَوَلَمۡ
ﱂ
تَكُ
ﱃ
تَأۡتِيكُمۡ
ﱄ
رُسُلُكُم
ﱅ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ
ﱆﱇ
قَالُواْ
ﱈ
بَلَىٰۚ
ﱉﱊ
قَالُواْ
ﱋ
فَٱدۡعُواْۗ
ﱌﱍ
وَمَا
ﱎ
دُعَٰٓؤُاْ
ﱏ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱐ
إِلَّا
ﱑ
فِي
ﱒ
ضَلَٰلٍ
ﱓ
٥٠
ﱔ
他们说：难道你们族中的使者，没有昭示你们若干明证吗？他们说：不然！天神们说：你们祈祷吧！但不信道者的祈祷只在迷误中。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。