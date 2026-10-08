登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 47
Ghafir
47
40:47
واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار ٤٧
وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَـٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًۭا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًۭا مِّنَ ٱلنَّارِ ٤٧
وَإِذۡ
ﲝ
يَتَحَآجُّونَ
ﲞ
فِي
ﲟ
ٱلنَّارِ
ﲠ
فَيَقُولُ
ﲡ
ٱلضُّعَفَٰٓؤُاْ
ﲢ
لِلَّذِينَ
ﲣ
ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ
ﲤ
إِنَّا
ﲥ
كُنَّا
ﲦ
لَكُمۡ
ﲧ
تَبَعٗا
ﲨ
فَهَلۡ
ﲩ
أَنتُم
ﲪ
مُّغۡنُونَ
ﲫ
عَنَّا
ﲬ
نَصِيبٗا
ﲭ
مِّنَ
ﲮ
ٱلنَّارِ
ﲯ
٤٧
ﲰ
那时他们在火狱中互相争论，懦弱者对自大者说：我们确已做过你们的顺从者，你们能替我们解除一部分火刑吗？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。