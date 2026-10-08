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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 45
Ghafir
45
40:45
فوقاه الله سييات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب ٤٥
فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟ ۖ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ٤٥
فَوَقَىٰهُ
ﲂ
ٱللَّهُ
ﲃ
سَيِّـَٔاتِ
ﲄ
مَا
ﲅ
مَكَرُواْۖ
ﲆﲇ
وَحَاقَ
ﲈ
بِـَٔالِ
ﲉ
فِرۡعَوۡنَ
ﲊ
سُوٓءُ
ﲋ
ٱلۡعَذَابِ
ﲌ
٤٥
ﲍ
真主保护他免遭他们所计谋的祸害，并以严刑降于法老的宗族；
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。