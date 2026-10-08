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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 43
Ghafir
43
40:43
لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار ٤٣
لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُۥ دَعْوَةٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ٤٣
لَا
ﱜ
جَرَمَ
ﱝ
أَنَّمَا
ﱞ
تَدۡعُونَنِيٓ
ﱟ
إِلَيۡهِ
ﱠ
لَيۡسَ
ﱡ
لَهُۥ
ﱢ
دَعۡوَةٞ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلدُّنۡيَا
ﱥ
وَلَا
ﱦ
فِي
ﱧ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱨ
وَأَنَّ
ﱩ
مَرَدَّنَآ
ﱪ
إِلَى
ﱫ
ٱللَّهِ
ﱬ
وَأَنَّ
ﱭ
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
ﱮ
هُمۡ
ﱯ
أَصۡحَٰبُ
ﱰ
ٱلنَّارِ
ﱱ
٤٣
ﱲ
其实，你们召我去崇拜的东西，在今世和后世，都不能应答任何祈祷。我们的归宿是真主，过分者必是火狱的居民。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。