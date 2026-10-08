登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 42
Ghafir
42
40:42
تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار ٤٢
تَدْعُونَنِى لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِۦ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌۭ وَأَنَا۠ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّـٰرِ ٤٢
تَدۡعُونَنِي
ﱌ
لِأَكۡفُرَ
ﱍ
بِٱللَّهِ
ﱎ
وَأُشۡرِكَ
ﱏ
بِهِۦ
ﱐ
مَا
ﱑ
لَيۡسَ
ﱒ
لِي
ﱓ
بِهِۦ
ﱔ
عِلۡمٞ
ﱕ
وَأَنَا۠
ﱖ
أَدۡعُوكُمۡ
ﱗ
إِلَى
ﱘ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱙ
ٱلۡغَفَّٰرِ
ﱚ
٤٢
ﱛ
你们教我不要信真主，而以我所不知的事物配他；我却要教你们崇拜万能的至赦的主。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。