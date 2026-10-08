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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 41
Ghafir
41
40:41
۞ ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار ٤١
۞ وَيَـٰقَوْمِ مَا لِىٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَنِىٓ إِلَى ٱلنَّارِ ٤١
۞ وَيَٰقَوۡمِ
ﱁ ﱂ
مَا
ﱃ
لِيٓ
ﱄ
أَدۡعُوكُمۡ
ﱅ
إِلَى
ﱆ
ٱلنَّجَوٰةِ
ﱇ
وَتَدۡعُونَنِيٓ
ﱈ
إِلَى
ﱉ
ٱلنَّارِ
ﱊ
٤١
ﱋ
我的宗族啊！怎么我召你们于得渡，而你们却召我于火狱呢？
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基拉特
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。