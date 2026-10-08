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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 40
Ghafir
40
40:40
من عمل سيية فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مومن فاولايك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ٤٠
مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةًۭ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًۭا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٤٠
مَنۡ
ﲵ
عَمِلَ
ﲶ
سَيِّئَةٗ
ﲷ
فَلَا
ﲸ
يُجۡزَىٰٓ
ﲹ
إِلَّا
ﲺ
مِثۡلَهَاۖ
ﲻﲼ
وَمَنۡ
ﲽ
عَمِلَ
ﲾ
صَٰلِحٗا
ﲿ
مِّن
ﳀ
ذَكَرٍ
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
أُنثَىٰ
ﳃ
وَهُوَ
ﳄ
مُؤۡمِنٞ
ﳅ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﳆ
يَدۡخُلُونَ
ﳇ
ٱلۡجَنَّةَ
ﳈ
يُرۡزَقُونَ
ﳉ
فِيهَا
ﳊ
بِغَيۡرِ
ﳋ
حِسَابٖ
ﳌ
٤٠
ﳍ
作恶者只受同样的恶报；行善而且信道的男子和女子，将入乐园，受无量的供给。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。