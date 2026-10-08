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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 38
Ghafir
38
40:38
وقال الذي امن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد ٣٨
وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَـٰقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣٨
وَقَالَ
ﲠ
ٱلَّذِيٓ
ﲡ
ءَامَنَ
ﲢ
يَٰقَوۡمِ
ﲣ
ٱتَّبِعُونِ
ﲤ
أَهۡدِكُمۡ
ﲥ
سَبِيلَ
ﲦ
ٱلرَّشَادِ
ﲧ
٣٨
ﲨ
那个归信者又说：我的宗族啊！你们顺从我，我就把你们引上正道。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。