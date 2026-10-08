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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 37
Ghafir
37
40:37
اسباب السماوات فاطلع الى الاه موسى واني لاظنه كاذبا وكذالك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب ٣٧
أَسْبَـٰبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَـٰذِبًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِى تَبَابٍۢ ٣٧
أَسۡبَٰبَ
ﲆ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲇ
فَأَطَّلِعَ
ﲈ
إِلَىٰٓ
ﲉ
إِلَٰهِ
ﲊ
مُوسَىٰ
ﲋ
وَإِنِّي
ﲌ
لَأَظُنُّهُۥ
ﲍ
كَٰذِبٗاۚ
ﲎﲏ
وَكَذَٰلِكَ
ﲐ
زُيِّنَ
ﲑ
لِفِرۡعَوۡنَ
ﲒ
سُوٓءُ
ﲓ
عَمَلِهِۦ
ﲔ
وَصُدَّ
ﲕ
عَنِ
ﲖ
ٱلسَّبِيلِۚ
ﲗﲘ
وَمَا
ﲙ
كَيۡدُ
ﲚ
فِرۡعَوۡنَ
ﲛ
إِلَّا
ﲜ
فِي
ﲝ
تَبَابٖ
ﲞ
٣٧
ﲟ
天上的线索，因而能窥见穆萨的神灵；我确信他是一个说谎者。法老的恶行，这样迷惑了自己，妨碍了他走上正道。法老的计策，只归于毁灭。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。