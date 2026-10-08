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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 36
Ghafir
36
40:36
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب ٣٦
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَـٰهَـٰمَـٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًۭا لَّعَلِّىٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَـٰبَ ٣٦
وَقَالَ
ﱼ
فِرۡعَوۡنُ
ﱽ
يَٰهَٰمَٰنُ
ﱾ
ٱبۡنِ
ﱿ
لِي
ﲀ
صَرۡحٗا
ﲁ
لَّعَلِّيٓ
ﲂ
أَبۡلُغُ
ﲃ
ٱلۡأَسۡبَٰبَ
ﲄ
٣٦
ﲅ
法老说：哈曼啊！你为我建造一座高楼，或许我能找到若干线索--
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Tafsir Fathul Majid
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