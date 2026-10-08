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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 34
Ghafir
34
40:34
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذالك يضل الله من هو مسرف مرتاب ٣٤
وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّۢ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًۭا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌۭ مُّرْتَابٌ ٣٤
وَلَقَدۡ
ﱁ
جَآءَكُمۡ
ﱂ
يُوسُفُ
ﱃ
مِن
ﱄ
قَبۡلُ
ﱅ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﱆ
فَمَا
ﱇ
زِلۡتُمۡ
ﱈ
فِي
ﱉ
شَكّٖ
ﱊ
مِّمَّا
ﱋ
جَآءَكُم
ﱌ
بِهِۦۖ
ﱍﱎ
حَتَّىٰٓ
ﱏ
إِذَا
ﱐ
هَلَكَ
ﱑ
قُلۡتُمۡ
ﱒ
لَن
ﱓ
يَبۡعَثَ
ﱔ
ٱللَّهُ
ﱕ
مِنۢ
ﱖ
بَعۡدِهِۦ
ﱗ
رَسُولٗاۚ
ﱘﱙ
كَذَٰلِكَ
ﱚ
يُضِلُّ
ﱛ
ٱللَّهُ
ﱜ
مَنۡ
ﱝ
هُوَ
ﱞ
مُسۡرِفٞ
ﱟ
مُّرۡتَابٌ
ﱠ
٣٤
ﱡ
以前，优素福确已将许多明证昭示你们，但你们对他所昭示你们的明证，依然在疑惑中，直到他死去的时候，你们还说：在他之后，真主绝不会再派遣任何使者了。'真主这样使过分的怀疑者迷误。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。