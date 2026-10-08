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Tafsir Fathul Majid 经注： Ghafir 阿雅 33
Ghafir
33
40:33
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ٣٣
يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍۢ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍۢ ٣٣
يَوۡمَ
ﳌ
تُوَلُّونَ
ﳍ
مُدۡبِرِينَ
ﳎ
مَا
ﳏ
لَكُم
ﳐ
مِّنَ
ﳑ
ٱللَّهِ
ﳒ
مِنۡ
ﳓ
عَاصِمٖۗ
ﳔﳕ
وَمَن
ﳖ
يُضۡلِلِ
ﳗ
ٱللَّهُ
ﳘ
فَمَا
ﳙ
لَهُۥ
ﳚ
مِنۡ
ﳛ
هَادٖ
ﳜ
٣٣
ﳝ
在那日，你们将转身退后，而没有任何保护者能使你们不受真主的惩罚。真主使谁迷误，谁没有向导。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。