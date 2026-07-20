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Saba
17
34:17
ذالك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ١٧
ذَٰلِكَ جَزَيْنَـٰهُم بِمَا كَفَرُوا۟ ۖ وَهَلْ نُجَـٰزِىٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٧
ذَٰلِكَ
جَزَيۡنَٰهُم
بِمَا
كَفَرُواْۖ
وَهَلۡ
نُجَٰزِيٓ
إِلَّا
ٱلۡكَفُورَ
١٧
我因他们的忘恩而以这报酬他们，我只惩罚忘恩的人。
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答案
基拉特
圣训
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参悟
这些参悟不代表 Quran.com 的观点，不应断章取义
Beenish Ameen
跟随
49周前
·
参考
节 34:17
Why Surah Saba says ungrateful people end up following their desires
In Surah Saba (34:15–17), Allah shows us the people of Saba who had ease, comfort, beauty, and abundance — yet instead of gratitude, they turned away.
I tried to find a link between ingratitude and desires from both a spiritual and psychological perspective because I couldn't just happen to know ingratitude leads to desires. Knowing is never enough. I wanted to dig deepe...
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