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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 7
Al-'Ankabut
7
29:7
والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيياتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ٧
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٧
وَٱلَّذِينَ
ﱁ
ءَامَنُواْ
ﱂ
وَعَمِلُواْ
ﱃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱄ
لَنُكَفِّرَنَّ
ﱅ
عَنۡهُمۡ
ﱆ
سَيِّـَٔاتِهِمۡ
ﱇ
وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ
ﱈ
أَحۡسَنَ
ﱉ
ٱلَّذِي
ﱊ
كَانُواْ
ﱋ
يَعۡمَلُونَ
ﱌ
٧
ﱍ
信道而且行善者，我必定勾销他们的罪恶，我必定以他们的行为的最优的报酬赏赐他们。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。