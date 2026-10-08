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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 66
Al-'Ankabut
66
29:66
ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ٦٦
لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَـٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٦٦
لِيَكۡفُرُواْ
ﱤ
بِمَآ
ﱥ
ءَاتَيۡنَٰهُمۡ
ﱦ
وَلِيَتَمَتَّعُواْۚ
ﱧﱨ
فَسَوۡفَ
ﱩ
يَعۡلَمُونَ
ﱪ
٦٦
ﱫ
叫他们孤负我赏赐吧，叫他们享乐吧。他们将来就知道了。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。