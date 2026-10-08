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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 63
Al-'Ankabut
63
29:63
ولين سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون ٦٣
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٦٣
وَلَئِن
ﲼ
سَأَلۡتَهُم
ﲽ
مَّن
ﲾ
نَّزَّلَ
ﲿ
مِنَ
ﳀ
ٱلسَّمَآءِ
ﳁ
مَآءٗ
ﳂ
فَأَحۡيَا
ﳃ
بِهِ
ﳄ
ٱلۡأَرۡضَ
ﳅ
مِنۢ
ﳆ
بَعۡدِ
ﳇ
مَوۡتِهَا
ﳈ
لَيَقُولُنَّ
ﳉ
ٱللَّهُۚ
ﳊﳋ
قُلِ
ﳌ
ٱلۡحَمۡدُ
ﳍ
لِلَّهِۚ
ﳎﳏ
بَلۡ
ﳐ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳑ
لَا
ﳒ
يَعۡقِلُونَ
ﳓ
٦٣
ﳔ
如果你问他们：谁从云中降下雨水？而借雨水使已死的大地复活呢？他们必定说：真主。你说：一切赞颂全归真主！不然，他们大半是不了解的。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。