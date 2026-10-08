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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 62
Al-'Ankabut
62
29:62
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ٦٢
ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ٦٢
ٱللَّهُ
ﲬ
يَبۡسُطُ
ﲭ
ٱلرِّزۡقَ
ﲮ
لِمَن
ﲯ
يَشَآءُ
ﲰ
مِنۡ
ﲱ
عِبَادِهِۦ
ﲲ
وَيَقۡدِرُ
ﲳ
لَهُۥٓۚ
ﲴﲵ
إِنَّ
ﲶ
ٱللَّهَ
ﲷ
بِكُلِّ
ﲸ
شَيۡءٍ
ﲹ
عَلِيمٞ
ﲺ
٦٢
ﲻ
真主要使哪个仆人的给养宽裕，就使他宽裕，（要使哪个仆人的给养窘迫，）就使他窘迫，真主确是全知万事的。
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Tafsir Fathul Majid
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