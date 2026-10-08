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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 57
Al-'Ankabut
57
29:57
كل نفس ذايقة الموت ثم الينا ترجعون ٥٧
كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥٧
كُلُّ
ﱭ
نَفۡسٖ
ﱮ
ذَآئِقَةُ
ﱯ
ٱلۡمَوۡتِۖ
ﱰﱱ
ثُمَّ
ﱲ
إِلَيۡنَا
ﱳ
تُرۡجَعُونَ
ﱴ
٥٧
ﱵ
每一个有息气的，都要尝死的滋味，然后，你们将被召归于我。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。