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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 54
Al-'Ankabut
54
29:54
يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين ٥٤
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ٥٤
يَسۡتَعۡجِلُونَكَ
ﱏ
بِٱلۡعَذَابِ
ﱐ
وَإِنَّ
ﱑ
جَهَنَّمَ
ﱒ
لَمُحِيطَةُۢ
ﱓ
بِٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱔ
٥٤
ﱕ
他们要求你早日昭示刑罚。火狱必定是包围不信道者的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。