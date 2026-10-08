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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 53
Al-'Ankabut
53
29:53
ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون ٥٣
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٣
وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ
ﱁ
بِٱلۡعَذَابِ
ﱂ
وَلَوۡلَآ
ﱃ
أَجَلٞ
ﱄ
مُّسَمّٗى
ﱅ
لَّجَآءَهُمُ
ﱆ
ٱلۡعَذَابُۚ
ﱇﱈ
وَلَيَأۡتِيَنَّهُم
ﱉ
بَغۡتَةٗ
ﱊ
وَهُمۡ
ﱋ
لَا
ﱌ
يَشۡعُرُونَ
ﱍ
٥٣
ﱎ
他们要求你早日昭示刑罚，假若没有定期，那末刑罚必已降临他们。当他们不知不觉的时候，刑罚必定忽然降临他们。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。