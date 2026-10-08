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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 47
Al-'Ankabut
47
29:47
وكذالك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يومنون به ومن هاولاء من يومن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون ٤٧
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هَـٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَـٰفِرُونَ ٤٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱝ
أَنزَلۡنَآ
ﱞ
إِلَيۡكَ
ﱟ
ٱلۡكِتَٰبَۚ
ﱠﱡ
فَٱلَّذِينَ
ﱢ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ﱣ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱤ
يُؤۡمِنُونَ
ﱥ
بِهِۦۖ
ﱦﱧ
وَمِنۡ
ﱨ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱩ
مَن
ﱪ
يُؤۡمِنُ
ﱫ
بِهِۦۚ
ﱬﱭ
وَمَا
ﱮ
يَجۡحَدُ
ﱯ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﱰ
إِلَّا
ﱱ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱲ
٤٧
ﱳ
我这样把经典降示你，蒙我赏赐经典的人，有确信它的。这等人中，也有确信它的，只有不信道的人，否认我的迹象。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。