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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 39
Al-'Ankabut
39
29:39
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين ٣٩
وَقَـٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا۟ سَـٰبِقِينَ ٣٩
وَقَٰرُونَ
ﱁ
وَفِرۡعَوۡنَ
ﱂ
وَهَٰمَٰنَۖ
ﱃﱄ
وَلَقَدۡ
ﱅ
جَآءَهُم
ﱆ
مُّوسَىٰ
ﱇ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﱈ
فَٱسۡتَكۡبَرُواْ
ﱉ
فِي
ﱊ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱋ
وَمَا
ﱌ
كَانُواْ
ﱍ
سَٰبِقِينَ
ﱎ
٣٩
ﱏ
（我曾毁灭）戈伦、法老和哈曼。穆萨曾昭示他们许多明证，但他们在地方上自大，他们未能逃避天谴。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。