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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 37
Al-'Ankabut
37
29:37
فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين ٣٧
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَـٰثِمِينَ ٣٧
فَكَذَّبُوهُ
ﲤ
فَأَخَذَتۡهُمُ
ﲥ
ٱلرَّجۡفَةُ
ﲦ
فَأَصۡبَحُواْ
ﲧ
فِي
ﲨ
دَارِهِمۡ
ﲩ
جَٰثِمِينَ
ﲪ
٣٧
ﲫ
但他们否认他，地震就袭击了他们。顷刻之间，他们都僵卧在各人的家中。
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Tafsir Fathul Majid
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