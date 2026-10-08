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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 35
Al-'Ankabut
35
29:35
ولقد تركنا منها اية بينة لقوم يعقلون ٣٥
وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يَعْقِلُونَ ٣٥
وَلَقَد
ﲋ
تَّرَكۡنَا
ﲌ
مِنۡهَآ
ﲍ
ءَايَةَۢ
ﲎ
بَيِّنَةٗ
ﲏ
لِّقَوۡمٖ
ﲐ
يَعۡقِلُونَ
ﲑ
٣٥
ﲒ
我确已为能了解的民众而将这个城市的遗址留着做一个明显的迹象。
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Tafsir Fathul Majid
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