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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 34
Al-'Ankabut
34
29:34
انا منزلون على اهل هاذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ٣٤
إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٣٤
إِنَّا
ﱾ
مُنزِلُونَ
ﱿ
عَلَىٰٓ
ﲀ
أَهۡلِ
ﲁ
هَٰذِهِ
ﲂ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﲃ
رِجۡزٗا
ﲄ
مِّنَ
ﲅ
ٱلسَّمَآءِ
ﲆ
بِمَا
ﲇ
كَانُواْ
ﲈ
يَفۡسُقُونَ
ﲉ
٣٤
ﲊ
我必使天灾从天空降于这个城市的居民，那是由于他们的放荡。
经注
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基拉特
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。