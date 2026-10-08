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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 32
Al-'Ankabut
32
29:32
قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ٣٢
قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًۭا ۚ قَالُوا۟ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٣٢
قَالَ
ﱒ
إِنَّ
ﱓ
فِيهَا
ﱔ
لُوطٗاۚ
ﱕﱖ
قَالُواْ
ﱗ
نَحۡنُ
ﱘ
أَعۡلَمُ
ﱙ
بِمَن
ﱚ
فِيهَاۖ
ﱛﱜ
لَنُنَجِّيَنَّهُۥ
ﱝ
وَأَهۡلَهُۥٓ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
ٱمۡرَأَتَهُۥ
ﱠ
كَانَتۡ
ﱡ
مِنَ
ﱢ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱣ
٣٢
ﱤ
他说：鲁特的确在这个城市里。他们说：我们知道在这个城市里的人，我们必定要拯救他和他的信徒，他的妻子除外，她是和其余的人同受刑罚的。
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Tafsir Fathul Majid
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