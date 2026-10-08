登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 24
Al-'Ankabut
24
29:24
فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٢٤
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٢٤
فَمَا
ﱁ
كَانَ
ﱂ
جَوَابَ
ﱃ
قَوۡمِهِۦٓ
ﱄ
إِلَّآ
ﱅ
أَن
ﱆ
قَالُواْ
ﱇ
ٱقۡتُلُوهُ
ﱈ
أَوۡ
ﱉ
حَرِّقُوهُ
ﱊ
فَأَنجَىٰهُ
ﱋ
ٱللَّهُ
ﱌ
مِنَ
ﱍ
ٱلنَّارِۚ
ﱎﱏ
إِنَّ
ﱐ
فِي
ﱑ
ذَٰلِكَ
ﱒ
لَأٓيَٰتٖ
ﱓ
لِّقَوۡمٖ
ﱔ
يُؤۡمِنُونَ
ﱕ
٢٤
ﱖ
他的宗族说：你们杀死他，或烧死他吧！这是他们唯一的答复。真主拯救他脱离烈火，对于信道的民众，此中确有许多迹象。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。