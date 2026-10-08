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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 23
Al-'Ankabut
23
29:23
والذين كفروا بايات الله ولقايه اولايك ييسوا من رحمتي واولايك لهم عذاب اليم ٢٣
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَئِسُوا۟ مِن رَّحْمَتِى وَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٢٣
وَٱلَّذِينَ
ﳆ
كَفَرُواْ
ﳇ
بِـَٔايَٰتِ
ﳈ
ٱللَّهِ
ﳉ
وَلِقَآئِهِۦٓ
ﳊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳋ
يَئِسُواْ
ﳌ
مِن
ﳍ
رَّحۡمَتِي
ﳎ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
ﳏ
لَهُمۡ
ﳐ
عَذَابٌ
ﳑ
أَلِيمٞ
ﳒ
٢٣
ﳓ
不信真主的迹象及与真主会见的，这等人，对我的恩惠已绝望了，这等人，将受痛苦的刑罚。
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