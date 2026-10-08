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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 22
Al-'Ankabut
22
29:22
وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ٢٢
وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍۢ ٢٢
وَمَآ
ﲳ
أَنتُم
ﲴ
بِمُعۡجِزِينَ
ﲵ
فِي
ﲶ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
وَلَا
ﲸ
فِي
ﲹ
ٱلسَّمَآءِۖ
ﲺﲻ
وَمَا
ﲼ
لَكُم
ﲽ
مِّن
ﲾ
دُونِ
ﲿ
ٱللَّهِ
ﳀ
مِن
ﳁ
وَلِيّٖ
ﳂ
وَلَا
ﳃ
نَصِيرٖ
ﳄ
٢٢
ﳅ
你们无论在地上或天上，都不能逃避天谴，除真主外，你们没有任何监护者，也没有任何援助者。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。