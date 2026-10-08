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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 21
Al-'Ankabut
21
29:21
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون ٢١
يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ٢١
يُعَذِّبُ
ﲩ
مَن
ﲪ
يَشَآءُ
ﲫ
وَيَرۡحَمُ
ﲬ
مَن
ﲭ
يَشَآءُۖ
ﲮﲯ
وَإِلَيۡهِ
ﲰ
تُقۡلَبُونَ
ﲱ
٢١
ﲲ
他惩罚他所意欲者，怜恤他所意欲者，你们只被召归于他。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。