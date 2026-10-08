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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 20
Al-'Ankabut
20
29:20
قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشي النشاة الاخرة ان الله على كل شيء قدير ٢٠
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
قُلۡ
ﲓ
سِيرُواْ
ﲔ
فِي
ﲕ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲖ
فَٱنظُرُواْ
ﲗ
كَيۡفَ
ﲘ
بَدَأَ
ﲙ
ٱلۡخَلۡقَۚ
ﲚﲛ
ثُمَّ
ﲜ
ٱللَّهُ
ﲝ
يُنشِئُ
ﲞ
ٱلنَّشۡأَةَ
ﲟ
ٱلۡأٓخِرَةَۚ
ﲠﲡ
إِنَّ
ﲢ
ٱللَّهَ
ﲣ
عَلَىٰ
ﲤ
كُلِّ
ﲥ
شَيۡءٖ
ﲦ
قَدِيرٞ
ﲧ
٢٠
ﲨ
. 你说：你们应当在大地上旅行，因而观察真主怎样创造众生，又怎样再造他们。真主对于万事确是全能的。
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