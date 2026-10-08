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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 2
Al-'Ankabut
2
29:2
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ٢
أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢
أَحَسِبَ
ﲓ
ٱلنَّاسُ
ﲔ
أَن
ﲕ
يُتۡرَكُوٓاْ
ﲖ
أَن
ﲗ
يَقُولُوٓاْ
ﲘ
ءَامَنَّا
ﲙ
وَهُمۡ
ﲚ
لَا
ﲛ
يُفۡتَنُونَ
ﲜ
٢
ﲝ
众人以为他们得自由地说：我们已信道了而不受考验吗？
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。