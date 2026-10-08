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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 19
Al-'Ankabut
19
29:19
اولم يروا كيف يبدي الله الخلق ثم يعيده ان ذالك على الله يسير ١٩
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥٓ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌۭ ١٩
أَوَلَمۡ
ﲄ
يَرَوۡاْ
ﲅ
كَيۡفَ
ﲆ
يُبۡدِئُ
ﲇ
ٱللَّهُ
ﲈ
ٱلۡخَلۡقَ
ﲉ
ثُمَّ
ﲊ
يُعِيدُهُۥٓۚ
ﲋﲌ
إِنَّ
ﲍ
ذَٰلِكَ
ﲎ
عَلَى
ﲏ
ٱللَّهِ
ﲐ
يَسِيرٞ
ﲑ
١٩
ﲒ
难道他们没有看见真主怎样创造众生，然后使他们复活吗？这对于真主是容易的。
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Tafsir Fathul Majid
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