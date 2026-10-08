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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 17
Al-'Ankabut
17
29:17
انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون ١٧
إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًۭا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًۭا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥٓ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧
إِنَّمَا
ﱗ
تَعۡبُدُونَ
ﱘ
مِن
ﱙ
دُونِ
ﱚ
ٱللَّهِ
ﱛ
أَوۡثَٰنٗا
ﱜ
وَتَخۡلُقُونَ
ﱝ
إِفۡكًاۚ
ﱞﱟ
إِنَّ
ﱠ
ٱلَّذِينَ
ﱡ
تَعۡبُدُونَ
ﱢ
مِن
ﱣ
دُونِ
ﱤ
ٱللَّهِ
ﱥ
لَا
ﱦ
يَمۡلِكُونَ
ﱧ
لَكُمۡ
ﱨ
رِزۡقٗا
ﱩ
فَٱبۡتَغُواْ
ﱪ
عِندَ
ﱫ
ٱللَّهِ
ﱬ
ٱلرِّزۡقَ
ﱭ
وَٱعۡبُدُوهُ
ﱮ
وَٱشۡكُرُواْ
ﱯ
لَهُۥٓۖ
ﱰﱱ
إِلَيۡهِ
ﱲ
تُرۡجَعُونَ
ﱳ
١٧
ﱴ
除真主外，你们只崇拜偶像，你们只捏造妄言。你们舍真主而崇拜的（偶像），不能主持你们的给养，所以，你们应当到真主那里寻求给养，你们应当崇拜他，你们应当感谢他，你们只被召归他。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。