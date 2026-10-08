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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 13
Al-'Ankabut
13
29:13
وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامة عما كانوا يفترون ١٣
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًۭا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَمَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ١٣
وَلَيَحۡمِلُنَّ
ﲫ
أَثۡقَالَهُمۡ
ﲬ
وَأَثۡقَالٗا
ﲭ
مَّعَ
ﲮ
أَثۡقَالِهِمۡۖ
ﲯﲰ
وَلَيُسۡـَٔلُنَّ
ﲱ
يَوۡمَ
ﲲ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲳ
عَمَّا
ﲴ
كَانُواْ
ﲵ
يَفۡتَرُونَ
ﲶ
١٣
ﲷ
他们必定担负自己的重担，再加上别的重担，复活日他们对于自己所伪造的谎言必受审问。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。