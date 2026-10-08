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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 12
Al-'Ankabut
12
29:12
وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ١٢
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبِعُوا۟ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَـٰيَـٰكُمْ وَمَا هُم بِحَـٰمِلِينَ مِنْ خَطَـٰيَـٰهُم مِّن شَىْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٢
وَقَالَ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
كَفَرُواْ
ﲙ
لِلَّذِينَ
ﲚ
ءَامَنُواْ
ﲛ
ٱتَّبِعُواْ
ﲜ
سَبِيلَنَا
ﲝ
وَلۡنَحۡمِلۡ
ﲞ
خَطَٰيَٰكُمۡ
ﲟ
وَمَا
ﲠ
هُم
ﲡ
بِحَٰمِلِينَ
ﲢ
مِنۡ
ﲣ
خَطَٰيَٰهُم
ﲤ
مِّن
ﲥ
شَيۡءٍۖ
ﲦﲧ
إِنَّهُمۡ
ﲨ
لَكَٰذِبُونَ
ﲩ
١٢
ﲪ
不信道的人对信道的人说：你们遵守我们的教道吧！让我们担负你们的罪过。其实，他们绝不能担负他们的一点罪过，他们确是说谎的。
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