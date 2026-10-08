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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 11
Al-'Ankabut
11
29:11
وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين ١١
وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ ١١
وَلَيَعۡلَمَنَّ
ﲐ
ٱللَّهُ
ﲑ
ٱلَّذِينَ
ﲒ
ءَامَنُواْ
ﲓ
وَلَيَعۡلَمَنَّ
ﲔ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﲕ
١١
ﲖ
真主的确知道信道者，的确知道伪信者。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。